لقطات توثق سيولا وشلالات في مناطق وعرة بالسعودية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

مع هطول الأمطار بكثافة في بعض الأماكن بالسعودية، تظهر السيول والشلالات في بعض المناطق الوعرة، خاصة تلك التي تحتوي على جبال ووديان.

وفي هذا الإطار، ظهر شلال كبير ناتج عن سيول قوية من مياه الأمطار في منطقة المدينة المنورة.

ونشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، الثلاثاء، فيديو لـ"لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لشلال السليمية في المدينة المنورة".

ويظهر الفيديو كميات ضخمة من الماء وهي تجري عبر الشلال إلى ما يشبه الوادي الصخري.

#فيديو | لقطات جوية إبداعية، ومشاهد خلابة وساحرة لـ "شلال السليمية" في المدينة المنورة. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون pic.twitter.com/RtoTdzxDc9 — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) January 17, 2023



وفي سياق متصل، نشر المصور الجوي، رائد العوفي، قبل أيام فيديو مصور من الجو للشلال نفسه.

وقال تعليقا على الفيديو: "تصوير جوي شلال السليمية.. من أجمل شلالات منطقة المدينة.. يقع شمال الشقرة 15 كيلومتر".



