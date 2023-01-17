تراجع أرباح بنك مورجان ستانلي الأمريكي خلال الربع الأخير

أعلن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي تراجع أرباحه خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.

وبلغت أرباح البنك خلال الربع الأخير من العام الماضي مع استبعاد نفقات الاندماج 1.31 دولار للسهم الواحد مقابل 2.08 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه. ويأتي هذا التراجع جزئيا نتيجة تكاليف إنهاء خدمة عدد من الموظفين بقيمة 133 مليون دولار، مقابل حصول البنك على تخفيضات ضريبية بقيمة 89 مليون دولار.

ووصل صافي الدخل الفعلي لمورجان ستانلي خلال الربع الأخير إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل 1.26 دولار للسهم مقابل 3.7 مليار دولار بما يعادل 2.01 دولار للسهم في العام السابق.

وبلغ صافي إيرادات البنك خلال الربع الأخير 12.7 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ إجمالي أرباح المساهمين خلال العام الماضي ككل 6.36 دولار للسهم الواحد مقابل 8.22 دولار للسهم خلال العام السابق.