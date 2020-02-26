اليونان: إلزام القادمين من الصين بتقديم نتيجة اختبار كورونا سلبي

قررت هيئة الطيران المدني اليونانية، في إشعار إلى شركات الطيران، إلزام القادمين من الصين جوا بتقديم نتيجة اختبار كورونا سلبي أو نتيجة اختبار سريع حتى 31 يناير الجاري.

وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن يكون لدى المسافرين من الصين دليل على اختبار كورونا سلبي خلال الـ 48 ساعة الماضية قبل رحلتهم أو بدلاً من ذلك نتيجة سلبية لاختبار سريع قبل رحلتهم بـ 24 ساعة.

يذكر أن أعداد حالات كورونا تتزايد بوتيرة سريعة في الصين وناشدت الأمم المتحدة مرارا الصين بالشفافية وتقديم مزيد من المعلومات عن التسلسل الجيني للفيروس والأعداد الحقيقية للإصابات في البلاد.