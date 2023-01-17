قاد محمود عبد المنعم «كهربا» فريقه الأهلي، للفوز على سموحة بثلاثية نظيفة مساء اليوم الثلاثاء، والتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر.

وعاد كهربا للمشاركة في مباريات فريقه الأهلي بعد غياب دام 451 يوما ، بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق هاتاي سبور التركي، ونهاية مدة الإيقاف الموقعة عليه من المحكمة الرياضية الدولية.

وسجل كهربا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، إلى جانب صناعته هدفين لزملائه في مباراة سموحة، حيث أحرز الهدف الأول زميله أحمد عبد القادر، فيما أضاف الثاني اللاعب حمدي فتحي.

وساهم محمود كهربا في 3 أهداف لفريقه الأهلي بعد عودته من الإيقاف في مواجهة سموحة مساء اليوم، مثلما ساهم بنفس عدد الأهداف في مباراته الأخيرة مع الفريق الأحمر قبل رحيله مُعار للدوري التركي.

وسجل كهربا هدف وصنع هدفين لزملائه في مباراته أمام الحرس الوطني في شهر أكتوبر 2021، كما ساهم اللاعب نفسه في 3 أهداف أيضًا خلال مباراته الأخيرة مع هاتاي سبور أمام جيرسون سبور في شهر مايو الماضي.

وأحرز كهربا في مباراة جيرسون سبور هدف وصنع هدفين لزملائه، ليقود فريقه التركي للفوز بنتيجة 4 - 1.