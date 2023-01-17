الجارديان: روسيا مستمرة في هجماتها الصاروخية على منشآت الطاقة الأوكرانية

أكدت الكاتبة إزوبيل كوشيو، أن القوات الروسية مازالت مستمرة في شن هجمات صاروخية مكثفة، مستهدفة مواقع البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، ما تسبب في خسائر مادية وبشرية جسيمة.

وأوضحت الكاتبة، في مقال نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، أن القوات الروسية قامت يوم السبت الماضي بشن هجمات صاروخية عنيفة على مواقع للبنية التحتية للطاقة في منطقة دينبرو، ما أدى إلى مقتل حوالي 30 شخصا وإصابة عشرات آخرين بينما مازال رجال الإنقاذ يقومون بإزالة الأنقاض جراء الدمار، الذي تسببت فيه تلك الهجمات الصاروخية.

وأشارت إلى تصريحات مسؤلين أوكرانيين يؤكدون فيها أن الهجمات الروسية الأخيرة تأتي في إطار سلسلة من الضربات الصاروخية المكثفة التي تشنها القوات الروسية، مستهدفة منشآت الطاقة في جميع أرجاء البلاد، حتى تنزلق أوكرانيا في أزمة طاقة طاحنة، وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على قدرتها على مواجهة القوات الروسية، خلال الصراع الحالي بين الطرفين، والذي بدأ منذ قرابة عام.

وأضافت الكاتبة أن الهجمات الروسية الأخيرة تسببت في انقطاع التيار الكهربي في مدن مثل خاركييف، بينما أكد وزير الكهرباء الأوكراني هيرمان هالوشينكو أن الوزارة لجأت في الوقت الراهن لإجراءات طوارئ تشمل قطع التيار الكهربي عن عدد من المدن، حفاظا على شبكة الطاقة القومية، موضحا في الوقت نفسه أن البلاد ستشهد فترات عصيبة في الأيام القادمة.

ولفتت إلى أن الهجمات الروسية الأخيرة تحمل دلالات مهمة، حيث إنها وقعت، ولأول مرة منذ بداية الهجمات الصاروخية الروسية على البنية التحتية للطاقة، دون سابق إنذار فلم تنطلق صافرات الإنذار التحذيرية، وهو ما يعني أن الصواريخ الروسية تمكنت من الإفلات من أنظمة تتبع قوات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وتسلط الكاتبة الضوء على تصريحات المتحدث الرسمي لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية يوري إجنات التي يقول فيها إن التفسير المحتمل لعدم انطلاق صافرات الإنذار هو استخدام الجانب الروسي لصواريخ باليستية، وهو طراز من الصواريخ لا تملك أوكرانيا وسائل تدميره أو تتبعه.

وقالت الكاتبة إن الموجة الأخيرة من الهجمات الصاروخية الروسية تأتي في أعقاب إعلان رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك عن اعتزام المملكة المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، تشمل 12 دبابة متطورة من طراز "تشالينجر"، فضلا عن أسلحة مدفعية.

وتلقي الكاتبة الضوء علي موقف الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي من المساعدات البريطانية، حيث أعرب عن شكره وامتنانه للمملكة المتحدة، مؤكدا في نفس الوقت أن ذلك الدعم لن يسهم فقط في تعزيز قدرات القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، ولكنه سوف يحمل كذلك رسالة تشجيع للدول الأخرى الحليفة كي تقدم المزيد من المساعدات لأوكرانيا.

وأوضحت الكاتبة أن الدبابات المتطورة التي سوف تقدمها بريطانيا لأوكرانيا تأتي في وقت تتردد فيه الدول الحليفة لأوكرانيا في تقديم المزيد من الأسلحة المتطورة؛ خشية تفسير ذلك الدعم من جانب روسيا على أنه يمثل تصعيدا للصراع الحالي.

وتختتم الكاتبة المقال بالإشارة إلى مواقف الدول الأخرى الداعمة لأوكرانيا، لافتة إلى أن بولندا تعهدت بتقديم 14 دبابة ألمانية الصنع لأوكرانيا من طراز ليوبارد، كما تعهدت فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بتقديم مركبات قتالية متطورة.