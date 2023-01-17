بوتين يشيد بأداء الاقتصاد الروسي في العام الماضي رغم العقوبات

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء الاقتصاد الروسي في العام الماضي 2022 بالرغم من العقوبات الغربية.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي، اليوم الثلاثاء، إن "المجمع الصناعي العسكري اكتسب مؤخرا زخما كبيرا وبعض مؤسساته تعمل على مدار الساعة، ويسمح لبعض الشركات روسية في مجالات الطاقة والتجارة والهندسة باتخاذ قرارات دون مراعاة أصوات المساهمين من الدول غير الصديقة".

وأضاف بوتين: أن النتائج الفعلية للاقتصاد الروسي في عام 2022 جاءت أفضل من العديد من التوقعات، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بحسب بيانات أولية بنسبة 2.5% بينما كان من المتوقع أن يصل الانخفاض إلى 20%.. منوها بزيادة إنتاج النفط في العام الماضي بنسبة 2%، أي إلى 535 مليون طن، وذلك بالرغم من العقوبات الغربية".

وطالب الرئيس الروسي الحكومة بضرورة التخلي عن تصدير الأخشاب الخام وتوريد منتجات ذات قيمة مضافة عالية إلى الأسواق الخارجية وتحقيق نتائج ملموسة في تحسين رفاهية المواطنين في العام 2023.

وأوضح أن عجز الميزانية في العام الماضي بلغ 3.3 تريليون روبل أو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن هذا مستوى مقبول.

وتابع:" أن المهمة الأساسية هي دعم الاتجاه الإيجابي وترسيخه في الاقتصاد"، مشيرا إلى أن العديد من أهم الصناعات الرئيسية، كالبناء والزراعة والصناعة والمجمع الصناعي الزراعي وغيرها، لم تتراجع العام الماضي بل وزادت من انتاجها ووفرت وظائف جديدة.

وأكد الرئيس الروسي أن هذا جعل من الممكن إلى حد كبير الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل وتحقيق خفض في معدلات البطالة إلى أدنى مستوى في التاريخ الحديث.

ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 220 جنديا أوكرانيا على أربعة محاور قتال في دونباس، إضافة إلى تدمير عدد من قطع المدفعية والرادارات أجنبية الصنع، خلال اليوم الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في تقريرها اليومي - أن إجمالي خسائر أوكرانيا أكثر من 50 جنديا ودبابة على محور كوبيانسك شمال لوجانسك، وأكثر من 70 جنديا على محور كراسني ليمان شمال دونيتسك، وأكثر من 60 جنديا ودبابة على محور دونيتسك وسط استمرار تقدم القوات الروسية هناك، و40 جنديا، بينهم أفراد مجموعتي تخريب واستطلاع، على محور جنوب دونيتسك.

وأشارت الوزارة إلى تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في منطقة خاركوف، علاوة على إصابة 82 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق نار وقوات ومعدات عسكرية في 98 منطقة.

ولفت إلى تدمير مدفع "هاوتزر" بولندي الصنع وهاوتزر ذاتي الدفع باليدين أمريكي الصنع، وراجمة صواريخ "جراد"، واثنين من مدافع هاوتزر "جياتسينت - بي" واثنين آخرين من مدافع هاوتزر ذاتية الدفع "أكاتسيا"، وكذا تدمير أربع محطات رادار أمريكية الصنع مضادة للبطاريات.

وتابع: أنه تم إسقاط 6 طائرات بدون طيار أوكرانية، واعتراض قذيفة من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أولخا"، وإسقاط صاروخ هارم مضاد للرادار أمريكي الصنع، وصاروخ باليستي أوكراني من طراز "توشكا-أو"