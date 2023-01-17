رئيس كوريا الجنوبية: العلاقات مع اليابان تتجه نحو نهج إيجابي بعد محنة عميقة

أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات مع اليابان تتجه نحو نهج إيجابي، بعد تعرضها لـ "محنة عميقة".

وقال يون في مؤتمر سول المشترك للجان الخاصة بالبلدين، حول تطوير العلاقات الثنائي، إن كوريا الجنوبية واليابان هما "الجارتان الأقرب والأكثر أهمية"، وتحتاجان إلى التعاون في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد، مضيفا أن حكومة سول ستواصل بذل الجهود نحو "تحسينات عملية" للعلاقات.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالعمل على تحسين العلاقات الثنائية، قائلا "إنه سيبقى على اتصال وثيق مع يون؛ للتوصل إلى حل سريع للقضايا العالقة".

وأعرب يون - مرارًا وتكرارًا - عن التزامه بتحسين العلاقات الثنائية، ما يمثل تناقضا مع نهج الرئيس السابق الليبرالي مون جيه إن، حيث تكثف الدولتان المتجاورتان جهودهما لتحسين التعاون الأمني ضد استفزازات كوريا الشمالية وتهديداتها.