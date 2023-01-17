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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راصي، بأن البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية تضمن بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وننشر خلال السطور التالية أهم ما تضمنه البيان الختامي للقمة المصرية الأردنية الفلسطينية:

ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك الحرم/ القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين

الرئيس السيسي والرئيس محمود عباس يؤكدان على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته

ضرورة اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني يشيدان بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار مع التأكيد مجدداً على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع

أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين

استمرار التشاور والتنسيق المكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية - الأردنية - الفلسطينية على جميع المستويات لبلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقاً للمرجعيات المعتمدة