كييف: الضربات الروسية على البنية التحتية لأوكرانيا خلال نهاية الأسبوع هي الأسوأ حتى الآن

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء، إن الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت أوكرانيا يوم السبت كانت واحدة من أكثر الهجمات تدميرا للبنية التحتية للطاقة.

وقال شميهال، إن تسعة أقسام من محطات الطاقة الحرارية وثلاث محطات فرعية وخط كهرباء عالي الجهد أصيبت خلال الهجمات. ومن بين المحطات التي تعرضت للضربات، كانت هناك ثماني محطات في المنطقة الغربية وواحدة في الشرق.

وأدى هذا إلى إغلاق طارئ بسبب انخفاض الطاقة.

وتابع شميهال: "على الرغم من ذلك، تحملت شبكة الطاقة (الضربات) ولا تزال متماسكة ويمكن التحكم بها"، قائلا إن أعمال الإصلاح مستمرة على مدار الساعة.

كما تعرض مبنى سكني في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا لضربات يوم السبت مما تسبب في مقتل 45 شخصا، وتواصل قوات الطوارئ اليوم الثلاثاء، البحث عن مفقودين.