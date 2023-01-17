كازاخستان ترسل النفط إلى ألمانيا عبر خط أنابيب روسي

أعلنت شركة كازترانس أويل، شركة نقل النفط الوطنية في كازاخستان، أنها حصلت على موافقة روسيا لاستخدام بنيتها التحتية من خطوط الأنابيب لنقل 300 ألف طن من النفط إلى مشترين في ألمانيا خلال الربع الأول من العام الجاري.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في أوروبا الشرقية وأوراسيا عن الشركة قولها إن النفط الذي يتم الحصول عليه من حقل كاراشاجاناك في غرب كازاخستان سيتم ضخه عبر خط أنابيب دروجبا الروسي وسينقل إلى بولندا عبر بيلاروسيا قبل أن يصل إلى ألمانيا، على أن يصل حجم الشحنات إلى 20 ألف طن في يناير الجاري.

وكان وزير الطاقة الكازاخستاني بولات أكشولاكوف، قد صرح مؤخرا بأن بلاده تعتزم تصدير 1.5 مليون طن إلى ألمانيا عبر روسيا في عام 2023، إلا أن حجم تلك الكمية قد يرتفع ليصل إلى سبعة ملايين طن.

ولم تكن موافقة روسيا مضمونة على الإطلاق، في الوقت الذي تستهدف فيه ألمانيا التعويض جزئيًا عن النقص في شحنات النفط الخام الناتج عن مقاطعة المنتجات الروسية التي فُرضت في أعقاب بدء هجمات موسكو العسكرية على أوكرانيا ، كما أن الكمية التي توردها كازاخستان إلى برلين تقل كثيرًا عن 20 مليون طن سنويًا كانت روسيا تبيعها إلى ألمانيا.

يشار إلى أن قيود الاتحاد الأوروبي تتعلق بإمدادات النفط الروسي من المواد المنقولة عن طريق البحر، غير أنها لا تمنع أطرافا ثالثة من استخدام البنية التحتية الروسية لإيصال سلعتها إلى السوق الأوروبية.