الهند تحث المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب

حث المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجتشى، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات صارمة، من أجل مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك تعليقًا على قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإدراج اسم "عبد الرحمن مكي" نائب رئيس جماعة "عسكر طيبة"، التي تتخذ من باكستان مقرا لها، على قائمة الإرهاب بوصفه "إرهابيا عالميا".

وقال المتحدث باسم الوزارة: "إننا نرحب بقرار مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات ضد تنظيم القاعدة بشأن الإرهابي عبدالرحمن مكي، الذي قام بأدوار قيادية عديدة في جماعة عسكر طيبة، من بينها جمع أموال للجماعة".

وأضاف أن تهديدات التنظيمات الإرهابية في المنطقة مازالت كبيرة، وأن عقوبات مجلس الأمن الدولي وإدراج أسماء إرهابيين على قوائم الإرهاب العالمي تعتبر أداة فعالة لكبح مثل هذه التهديدات وتفكيك البنية التحتية للإرهاب في المنطقة".

وأشار إلى أن الهند مازالت ملتزمة بانتهاج سياسة عدم التسامح إزاء الإرهاب.. مضيفا أن نيودلهي ستستمر في ممارسة الضغط على المجتمع الدولي، من أجل اتخاذ إجراءات تتسم بالمصداقي،ة ويمكن التحقق منها لمكافحة الإرهاب.