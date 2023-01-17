الفنان عمرو محمد علي: مرضي ليس له علاج وعانيت من الوحدة والبعد عن الوسط الفني

قال الفنان عمرو محمد على إنه تعرض إلى ابتلاء من الله وأصيب بمرض نادر، مشيرا إلى أنه كان نايما واستيقظ ليتفاجئ بأنه غير متزن في الوقفة، والأكل، وأثر ذلك على حياتته.

وأضاف عمرو خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الدكتور عمرو الليثي، أنه مرض التصلب المتعدد «ms» وهو مرض صعب وليس له علاج وباخد علاج يكون قادر على تثبيت الحالة، وأن أقصي ما يمكن فعله بعد رحمة ربنا هو علاج يثبت الحالة على ما هي عليها الآن.

على جانب أخر قالت والدته إنه كان متزوج واتصلت بينا زوجته قائلة إن عمرو لا يستطيع الوقوف، وساعده أخوه بأنه لم يكن يستطيع الوقوف على رجله وذهبنا به للدكتور أعطى له ثلاث حقن، وعلى الفجر قام وقف ودخل الحمام.

وقال شقيقه هانى، إنه قرأ عن هذا المرض، وعمرو، وهو صغير كان مصاب بحول في العين في بعض الأحيان، وفي الغالب عمرو مولود بالمرض ده، وأحيانا كان يشتكي بأن يده اليمني لا يشعر بها، ولم نكن نعرف أنه مصاب بهذا المرض، وأنه ليس له علاج إلا أدوية تثبت الحالة.

علي جانب أخر أشار إلى أن أخر أعماله الفنية «حدائق الشيطان» واختفيت عن الوسط الفني للعديد من السنوات، وكنت أخجل أن يراني زملائي على هذه الحالة، وهناك بعض الزملاء من الوسط الفني قاموا بزيارات لي مؤخرا.