السيدة الأولى لأوكرانيا تدعو قادة العالم إلى ممارسة نفوذها لدعم بلادها

حثت السيدة الأولى في أوكرانيا أولينا زيلينسكا، قادة العالم ورؤساء الأعمال، المجتمعين في المنتدي الاقتصادي العالمي لعام 2023 في دافوس، على ممارسة نفوذهم لدعم أوكرانيا.

وقالت زيلينسكا، في كلمتها أمام قمة دافوس اليوم الثلاثاء: "أنا هنا في منتدى دافوس لأننا نعتقد أنه لا توجد مشكلة عالمية لن تتمكن البشرية من حلها".

ويأتي خطاب زيلينسكا بعد حوالي عام من الحرب الروسية على أوكرانيا التي أودت حتى الآن بحياة عشرات الآلاف من العسكريين والمدنيين وأجبر ما يقرب من 8 ملايين لاجئ أوكراني على الفرار عبر أوروبا.

ودعت زيلينسكا، العالم إلى الاعتراف أولاً وقبل كل شيء بالمعاناة الإنسانية المستمرة في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقالت: "أريد أن أؤكد أن هذه النقاط ليست سياسية بحتة.. كل شخص له بعد إنساني ملموس.. والبعد الذي أتحدث عنه هو من يبكون في وحدة العناية المركزة حيث يحاول الأطباء النضال من أجل حياة الجرحى من الأطفال.. بُعد بشأن المزارعين الذين يخشون العودة إلى حقولهم لأن الألغام منتشرة في جميع أنحاء الحقول وضعتهم القوات الروسية".

وأضافت: "أحاول باستمرار أن أقول إنه لا يوجد مكان آمن تمامًا في أوكرانيا.. لا يمكنك أن تأخذ يوم عطلة من الحرب.. يتعين على الجميع الآن في أوكرانيا أن يخاطروا بحياتهم كل يوم.. لا يوجد شيء محرم بالنسبة لروسيا".

يذكر أن الاجتماع السنوي للمنتدى يحضره أكثر من 2700 قائد وخبير من 126 دولة ويشمل ذلك أكثر من 50 رئيس دولة وأكثر من 300 جلسة مخصصة لمعالجة عدد كبير من القضايا التي تواجه العالم.