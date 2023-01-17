وزارة الرياضة تعمل على إنهاء إجراءات تسليم نادي الإسماعيلي إلى اللجنة الجديدة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استمرار أعمال اللجنة المُشكلة من المختصين بالوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية لإنهاء إجراءات التسلم من مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المستقيل، تمهيداً لتسليم النادى إلى اللجنة التي سيتم تشكيلها لإدارة شئونه لحين انتخاب مجلس إدارة جديد في ضوء أحكام لائحة النظام الأساسي الخاصة بنادى الإسماعيلي.

وتواصل اللجنة أعمالها فى فحص المستندات المالية والإدارية وكافة التقارير بالنادى الإسماعيلي فى خطوة يعقبها المُضى قدما فى اتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء لائحة النادى وقانون الرياضة المصرية رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.