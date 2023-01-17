وزير خارجية العراق: نسعى لتعزيز العلاقات مع الخليجية عموما وخاصة السعودية

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن العراق يسعى إلى استثمار الدبلوماسية غير التقليدية في كأس "خليجي 25" الذي ينظم في مدينة البصرة حاليا كمناسبة تجمع الأشقاء الخليجيين في العراق.

وقال فؤاد حسين في تصريحات على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية، إنه ناقش مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الوضع الإقليمي في منطقة الخليج والشرق الأوسط بين البلدين الشقيقين .

وشدد حسين علي عمق العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية"، مؤكدا "سعي العراق لتعزيز العلاقات الخليجية عموما والعراقية-السعودية بوجه أخص، لما لها من أهمية إستراتيجية بالنسبة للعراق".

من جانبه، عبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عن شكره لإتاحة هذه الفرصة لغرض التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات العراقية-السعودية وآخر الأحداث الجارية في المنطقة.

وأضاف :"أن المملكة العربية السعودية تدعم جهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وازدهار العراق"، مؤكدا أن "موقع العراق الجغرافي والموارد المتاحة تجعل منه ركيزة مهمة في المنطقة ويعزز الدور الذي يمكن أن تلعبه إقليميا"، مشيرا إلى "وجوب العمل من أجل تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن الشركات السعودية مستعدة للاستثمار في الاقتصاد العراقي".