مسرح نهاد صليحة يستضيف «ساقية سليمان» ضمن أنشطة يناير الجمعة المقبلة

يستضيف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون المسرحية العرض المسرحي"ساقية سليمان"الجمعة المقبلة الموافق 20 يناير الجاري،وذلك ضمن الأنشطة الفنية للمسرح لشهر يناير والتي تقام تحت إشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي المشرف العام على المسرح.

مسرحية"ساقية سليمان"ملحمة صعيدية تدور أحداثها في الصعيد الجواني،حول " سليمان" وهو رجل عجوز كفيف يعاني الكثير من المشاكل في قريته،هو والشيخ عبادة المعروف بين أهل البلدة بأنه رجل على حق،وبين رجل الأعمال الذي يسيطر على القرية ويجبرهم على التنازل عن أرضيهم.

المسرحية تأليف وإخراج أحمد كامل،وبطولة مجموعة من الشباب محمد فتحي،منى البشاري، أحمد إسماعيل، إسلام البنهاوى، أحمد فتخي، نادر ثروت، مريم مجدي، قمر توفيق، محمود مبروك، عبد الرحمن محمد،عمر حلمي،وليد محمد، مصطفى محمد، فارس سادات، عبد الرحمن الصواف، مساعد مخرج أحمد أبو العزم، تصميم إضاءة أسامة حربى، صوت مصطفى عمران.