 مسرح نهاد صليحة يستضيف «ساقية سليمان» ضمن أنشطة يناير الجمعة المقبلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 يناير 2023 4:14 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

مسرح نهاد صليحة يستضيف «ساقية سليمان» ضمن أنشطة يناير الجمعة المقبلة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 3:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 3:14 ص

يستضيف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون المسرحية العرض المسرحي"ساقية سليمان"الجمعة المقبلة الموافق 20 يناير الجاري،وذلك ضمن الأنشطة الفنية للمسرح لشهر يناير والتي تقام تحت إشراف المخرج ومصمم الديكور محمود فؤاد صدقي المشرف العام على المسرح.
مسرحية"ساقية سليمان"ملحمة صعيدية تدور أحداثها في الصعيد الجواني،حول " سليمان" وهو رجل عجوز كفيف يعاني الكثير من المشاكل في قريته،هو والشيخ عبادة المعروف بين أهل البلدة بأنه رجل على حق،وبين رجل الأعمال الذي يسيطر على القرية ويجبرهم على التنازل عن أرضيهم.
المسرحية تأليف وإخراج أحمد كامل،وبطولة مجموعة من الشباب محمد فتحي،منى البشاري، أحمد إسماعيل، إسلام البنهاوى، أحمد فتخي، نادر ثروت، مريم مجدي، قمر توفيق، محمود مبروك، عبد الرحمن محمد،عمر حلمي،وليد محمد، مصطفى محمد، فارس سادات، عبد الرحمن الصواف، مساعد مخرج أحمد أبو العزم، تصميم إضاءة أسامة حربى، صوت مصطفى عمران.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك