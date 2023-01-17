واشنطن تمدد رفع الحظر عن السلع الزراعية والطبية الروسية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة مددت فترة رفع الحظر عن المنتجات الزراعية والطبية من العقوبات ضد روسيا.

وذكرت الوزارة أن القرار خاص بالمعاملات المتعلقة بإنتاج وبيع ونقل المنتجات الزراعية والمعدات والأدوية والأجهزة الطبية مع قطع الغيار وتحديثات البرامج.

وأضافت أن العناصر الطبية المسموح بها على وجه التحديد هي وسائل الوقاية وتشخيص وعلاج فيروس كورونا، بالإضافة إلى التجارب السريرية والأبحاث الطبية الأخرى، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أصدرت في يوليو الماضي، ترخيصا عاما يسمح بإجراء معاملات مع روسيا تتعلق بالأغذية والأسمدة والبذور والأدوية والمعدات الطبية.

وجاء في نص الترخيص: "التصريح بجميع المعاملات المتعلقة بما يلي: أولا، إنتاج أو تصنيع أو بيع أو نقل السلع الزراعية أو المعدات الزراعية، الأدوية والأجهزة الطبية، وقطع الغيار والملحقات الخاصة بها أو تحديث برامج الأجهزة الطبية، ثانيا، الوقاية من فيروس كوفيد-19، وتشخيصه أو علاجه، بما في ذلك الأبحاث أو الأبحاث السريرية المتعلقة بفيروس كوفيد-19".

وأوضحت وزارة الخزانة أن الحديث يدور عن المنتجات الغذائية للإنسان والحيوان، والأسمدة المعدنية والعضوية، والبذور، والأدوية والمعدات الطبية.