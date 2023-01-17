رئيسا الإمارات وكازاخستان يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، علاقات التعاون وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء تطرق إلى أهمية "أسبوع أبوظبي للاستدامة " الذي يعد منصة عالمية تسهم في تحفيز العمل المناخي وجهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم، حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه إلى مشاركة فاعلة من كازاخستان في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.

وأكد رئيس الإمارات أن البلدين يشتركان في نهجهما الداعي إلى السلام والاستقرار في العالم وحل المشكلات والأزمات مهما كانت صعوبتها عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، إضافة إلى تعزيز قيم التعاون والتآخي بين شعوب العالم لصالح مستقبل الأجيال المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس كازاخستان أن الإمارات شريك استراتيجي أساسي لبلاده في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، ودعمت كازاخستان منذ حصولها على الاستقلال، وأن الشعب الكازاخي لن ينسى هذا الدعم وخاصة الدور الكبير لدولة الإمارات في إنشاء العاصمة الجديدة لكازاخستان، وهو رمز للصداقة المخلصة بين البلدين.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقاسم توكاييف - خلال اللقاء - إعلان عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين دولة الإمارات وكازاخستان تهدف إلى تنمية جوانب التعاون وترسيخ العلاقات بين البلدين.