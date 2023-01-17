باكستان: عمران خان يشير إلى احتمال عودته للبرلمان

أشار زعيم المعارضة الباكستانية، عمران خان، إلى العودة إلى البرلمان بعد تسعة أشهر من اندلاع احتجاجات في الشوارع التي لم تستطع إجبار رئيس الوزراء شهباز شريف على الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الثلاثاء.



ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق قوله للصحفيين في لاهور، إنه يعتزم "اختبار" رئيس الوزراء من خلال مطالبة شريف بالخضوع لتصويت بسحب الثقة في البرلمان من خلال حليفه الرئيس، عارف علوي.



ومن جانبه قال جوهر علي خان، محامي خان، عبر الهاتف إن خان، الذي تم استبعاده من عضوية البرلمان في أكتوبر الماضي بسبب عدم كشفه عن أصوله، يمكنه العودة إلى البرلمان بناء على عدد المقاعد التي حصل عليها في الانتخابات التكميلية منذ ذلك الحين.