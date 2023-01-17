قال النائب محمد هاشم عضو مجلس النواب، إن الفلاح يتحمل عبء التطوير، مضيفًا -خلال توجيه طلب إحاطة موجه لوزير الري والموارد المائية- "التطوير يعني قلة سعر المنتج وتحسين جودته، لا السعر قل ولا الجودة تحسنت".

وأشار هاشم، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إلى أن تبطين الترع داخل المدن والقرى تسبب في مشكلات عديدة، مشيرًا إلى واقعة وفاة 3 أشخاص في مدينة سيدي سالم بكفر الشيخ، لافتًا إلى تكرار حوادث السقوط في الترع، وقال: "نرجو تغطيتها لأن تبخر المياه أخطر من وصولها للمياه الجوفية".

وتابع: "مانعرفش حاجة عن المياه العذبة، نشرب من مياه صرف، توجد محاضر علشان بيعملوا مزارع تروى بالصرف الصحي".

وقاطعه رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا "سبق الرد على هذه النقطة لا يوجد مزروعات تروى بهذه الطريقة".

فاستكمل النائب: "أضع الأمور أمام حضراتكم، في محاضر فعلا محررة للناس اللي بتروي بمياه صرف"، فعقب جبالي "سبق الرد عليها في جلسات سابقة ولا يوجد دليل عليها"، وقرر حذف هذه الكلمات من المضبطة.