برنامج تسريع تمويل المناخ البريطاني يطلق أولى مجموعاته لمشروعات مبتكرة في مصر

السفير البريطاني: قطاع الأعمال يلعب دورا أساسيا في المساعدة على تحقيق النمو الأخضر

اختار برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر، الممول من بريطانيا، 9 مشروعات مناخية مبتكرة منخفضة الكربون من جميع أنحاء مصر لتشكيل أول مجموعة تتلقى الدعم التقني والمالي لجذب الاستثمار الذي تحتاجه.

وتم اختيار المشروعات التسعة من بين ما يقرب من 50 من الطلبات المقدمة، وهى من قطاعات الطاقة المتجددة والنفايات والاقتصاد الأزرق والزراعة والتصنيع.

وستتلقى هذه المشروعات دعما مخصصا بما في ذلك مناقشات تقييم الاحتياجات الفردية والتحليلات من منظور مالي وتقني ومساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي لضمان وجودهم في أفضل وضع لجذب الاستثمار، بحسب بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة.

وستفيد هذه المشاريع المجتمعات عبر مصر من خلال الحد من التلوث، وتوفير فرص العمل، ودعم الأمن الغذائي والزراعي، والتقدم التكنولوجي، والحصول على الطاقة، والإدارة الفعالة للنفايات، والتصنيع المستدام، والمساواة بين الجنسين، وجهود الإدماج الاجتماعي.

وبعد جلسات بناء القدرات، ستتاح للمشاريع التسعة فرصة لقاء المستثمرين والمؤسسات المالية في ورشة عمل في إبريل المقبل للسماح لمطوري المشاريع بالتواصل وإجراء مناقشات مع المؤسسات المالية المهتمة.

من جهته، قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: "يسعدني أن تشارك تسعة مشاريع شائقة من جميع أنحاء مصر في المجموعة الأولى من مجموعات برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر".

وأضاف: يلعب قطاع الأعمال دورا أساسيا في المساعدة على تحقيق النمو الأخضر ومعالجة حالة الطوارئ المناخية، هنا في مصر وفي جميع أنحاء العالم. يسعدني أن المملكة المتحدة تساعد هذه المشاريع المبتكرة على الاقتراب أكثر من إيجاد الاستثمارات، كجزء من الشراكة الخضراء المستمرة بين مصر والمملكة المتحدة".

بدورها، قالت مارسيلا تارازونا، متحدثة نيابة عن شريك برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر جينيسز أناليتيكز: "يجب أن يكون التخفيف من حدة المناخ متعمدًا. لذا فإن جمع رواد الأعمال ذوي التفكير المماثل وتزويدهم بالأدوات المناسبة لجعل مشاريعهم قابلة للتمويل أمر بالغ الأهمية.

وأضافت: نهنئ المشاريع التي تم اختيارها ونحن متحمسون لإشراكها ودعمها في طموحاتها وكذلك مساهمتها في البرنامج المناخي في مصر من خلال برنامج تسريع تمويل المناخ".

فيما قالت ساندرا فريد، الرئيس التنفيذي لشركة أكيومن للاستشارات: "يسعدنا العمل مع المشاريع التي تم اختيارها للمجموعة الأولى من برنامج تسريع تمويل المناخ في مصر. ونتطلع إلى دعم المشاريع في رحلتهم لكي يصبحوا أكثر قابلية للتمويل وتعظيم إمكانية تحقيق أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ. خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنعمل على سد الفجوة وتسهيل التواصل بين مطوري المشاريع والممولين".

ويعد برنامج تسريع تمويل المناخ جزءا من جهود حكومة المملكة المتحدة لدعم مصر في تحولها الأخضر، وتلبية الأولويات المنصوص عليها في مساهمتها المحددة وطنيا بموجب اتفاقية باريس، ولمساعدة مصر في التمويل الأخضر والتمويل المناخي خلال رئاستها لمؤتمر المناخ كوب 27.