نائب يطالب بزيادة منسوب مياه الري في محافظة المنيا: الفلاحون عندنا بيصرخوا

طالب النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بزيادة منسوب مياه الري في محافظة المنيا، وقال "الفلاحين عندنا بيصرخوا".

وأِشار، خلال توجيه طلب إحاطة لوزير الري والموارد المائية، في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى الترع التي تغذي آلاف الأفدنة وضرورة زيادة منسوب المياه فيها.

وقال: "نشكر القيادة السياسية على مشروع تبطين الترع والحرص على الأمن القومي المائي، لكن المشروعات أدت لسلبيات كثيرة، الأطفال داخل الكتل السكنية في ملوي كل شهر يغرق طفل وطفلين، وعدتونا بأسوار على الترع المبطنة التي تقع داخل المجمعات السكنية والمدارس، كل شهر يغرق طفل واتنين وتلاتة".

واختتم قائلا: "لابد من تدخل الوزارة في أسرع وقت، بالتنسيق مع التنمية المحلية لاستكمال الأسوار".