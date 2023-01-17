بكين: الحياة عادت لطبيعتها في الصين التي ضربها فيروس كورونا

قال نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي، أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا اليوم الثلاثاء إن تفشي كوفيد-19 في الصين بلغ ذروته و"عادت الحياة إلى طبيعتها"، في الوقت الذي حث فيه الشركات على الاستثمار في بلاده.

ويعتبر ليو، الذي يشرف على السياسات الاقتصادية وكان كبير مفاوضي بكين التجاريين مع واشنطن، هو أول مسؤول صيني كبير يظهر بشكل شخصي خلال المنتدى منذ بدء الوباء.

وكان خطابه من أكثر الأحداث المتوقعة، بالنظر إلى إعادة فتح البلاد مؤخرا بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من العزله بسبب كوفيد-19 والإجراءات القاسية لمكافحة الإصابات.

ويبدو أن المهمة الرئيسية لنائب رئيس الوزراء الصيني في دافوس كانت هي تهدئة المخاوف بشأن نقاط الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ورحب صراحة بالمسافرين الأجانب الوافدين إلى بلاده.

وقال إن نمو الصين "سيعود على الأرجح إلى اتجاهه الطبيعي" في عام 2023، في الوقت الذي أوضح فيه الخطوات التي اتخذتها بكين لتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، الذي يلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 3% فقط في عام 2022، متخلفا عن هدفه البالغ 5ر5 %، وذلك إلى حد كبير يرجع إلى استراتيجية بكين "صفر إصابات" لمكافحة كوفيد.

وألغت بكين بشكل مفاجئ في 7 ديسمبر الماضي، معظم تدابيرها بشأن فيروس كورونا، مثل الإغلاق والحجر القسري والاختبارات الجماعية.

ومنذ ذلك الحين، انتشر الفيروس بسرعة، حيث قدرت الأرقام الرسمية عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد-19 خلال هذه الفترة بـ60 ألفا.