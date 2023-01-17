الجونة يعلن تعاقده مع حارس مرمى الأهلي السابق

أعلن نادي الجونة - الذي ينشط في دوري القسم الثاني - ، تعاقده مع مسعد عوض حارس مرمى النادي الأهلي السابق، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان فريق الجونة قد هبط لدوري القسم الثاني، وذلك بعد احتلاله المركز السادس عشر في ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الجونة على «فيسبوك»، صورة مسعد عوض، معلقا عليها: «يسعدنا أن نعلن عن انضمام الحارس مسعد عوض من نادي ايسترن كومباني».

يُذكر أن مسعد عوض لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة بين 2013 حتى 2017، قبل أن يرحل إلى نادي سموحة.