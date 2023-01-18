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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول: هجوم إلكتروني يعطل مؤتمر صحفي أوكراني حول الهجمات الإلكترونية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 11:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 يناير 2023 - 11:49 م

أفاد مسؤول حكومي بارز، بأن البث المباشر لمؤتمر صحفي عقدته السلطات الأوكرانية بشأن القرصنة الإلكترونية الروسية توقف أكثر من مرة بسبب هجوم إلكتروني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن يوري شيهول، رئيس خدمة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات، قوله إنه جرى استهداف أوكرانيا بـ2194 هجوما إلكترونيا في عام 2022 - استهدف ربعها الحكومة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي توقف فيه البث عبر الإنترنت أكثر من مرة، أن من بين الأهداف الأخرى التي كانت عرضة للاستهداف قطاعات الطاقة واللوجستيات والاتصالات والمالية.

وكانت رسائل التصيد الاحتيالي، التي يرسل فيها قراصنة الإنترنت برامج ضارة عبر البريد الإلكتروني، هي الطريقة الأكثر شيوعا لمحاولة القرصنة.

وقال: "قراصنة مرتبطين بالحكومة الروسية يقفون وراء هذا النشاط الضار".

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