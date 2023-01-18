سفير الأردن بمصر: القضية الفلسطينية تمر بمرحلة خطيرة

قال سفير الأردن في مصر أمجد العضايلة، إن «فلسطين دائمًا موجودة في كل المحافل بين الأردن ومصر»، مشيرًا إلى القمة التي جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الثلاثاء بالقاهرة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن قمة اليوم تأكيد على حضور القضية الفلسطينية، وحشد الدعم لها في تلك المرحلة الخطيرة.



وذكر أن المرحلة الحالية تشهد زيادة للاستفزازات والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، إضافة إلى عدم وجود أفق لعملية السلام وإطلاق مفاوضات جادة، مؤكدا أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات كثيرة.



وأوضح سفير الأردن، أن الزعماء اتفقوا على التحرك في الفترة المقبلة، على الصعيد العربي والإقليمي والدولي، قائلًا إن المجتمع الدولي لم يقبل زيارة الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للحرم القدسي، والانتهاكات التي قام بها.



وشدد على أهمية بناء التحركات العربية على إدانات القوى الدولية لهذا الإجراء، لافتًا إلى أن القمة اتفقت على آلية التحرك، وخطورة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية.



واستطرد: «تلك الدبلوماسية المصرية الأردنية الفلسطينية تؤكد على العديد من القضايا، تشمل: رفض وإدانة سلوكيات إسرائيل ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى، كما أن القادة أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية حتى تواصل دورها في حماية الشعب».



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية، قمة ثلاثية مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.



وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية تضمن بحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.