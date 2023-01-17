الغندور: تألق كهربا؟ لابد أن يدفع الأهلي غرامته بدل صفقات الأجانب «اللي بالملايين»

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علق خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق والإعلامي بقناة النادي، على عودة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا للمشاركة في مباريات فريقه الأهلي، بعد انتهاء مدة الإيقاف.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قد قررت إيقاف كهربا 6 أشهر، وذلك عقب نهاية فترة إعارته لنادي هاتاي سبور التركي، بسبب رحيله عن نادي الزمالك قبل نهاية عقده.

وشارك كهربا في التشكيل الأساسي لفريقه الأهلي أمام سموحة في مباراة اليوم، وتمكن اللاعب من تسجل هدف وصناعة هدفين خلال الشوط الأول من اللقاء.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «كهربا عامل ماتش كبير جدا، لازم الاهلي قبل 2 فبراير يدفع لكهربا 80 مليون جنيه، عشان يرجع يلعب على طول بدل صفقات الاجانب اللي بالملايين من الدولارات».