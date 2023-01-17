ليون يستهل مشواره في الدوري المكسيكي بالفوز على نيكاكسا

استهل فريق ليون مشواره في الموسم الجديد من الدوري المكسيكي لكرة القدم بالفوز على نيكاكسا 2 / 1 مساء الإثنين (صباح الثلاثاء بتوقيت جرينتش) في ختام منافسات المرحلة الثانية.

وكانت المباراة هي الأولى لليون في الموسم حيث تأجلت مباراته بالمرحلة الأولى، ونجح في حصد أول ثلاث نقاط له في الدوري، بينما تلقى نيكاكسا الهزيمة الثانية ليقبع في المركز الثامن عشر الأخير بدون رصيد.

ووتقدم نيكاكسا بهدف مبكر سجله فاكوندو باتيستا من ضربة جزاء في الدقيقة 11 .

بعدها حسم ليون المباراة لصالحه بهدفين سجلهما فيكتور دافيلا وأنخيل مينا في الدقيقتين 64 و67 .