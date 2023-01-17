أول طائرة حربية كورية جنوبية تنجح في التحليق بسرعة تفوق الصوت

نجحت طائرة كي أفKF-21 الكورية الجنوبية، الملقبة بـ "بوراميه"، وهي أول طائرة حربية محلية اليوم الثلاثاء، في التحليق بسرعة تفوق الصوت لأول مرة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن هذا النجاح جاء بعد 6 أشهر من نجاحها في أول تحليق لها في يوليو من العام الماضي، وبعد 22 عاما من إعلان الرئيس الأسبق الراحل كيم داي -جونغ عن اعتزام كوريا الجنوبية تحقيق قفزة ، لتصبح دولة متقدمة تنتج طائرة حربية حديثة في حفل طرح طائرة تدريبية محلية من طراز كي تي-1 في نوفمبر عام 2000.

يشار إلى أن الطائرة الأسرع من الصوت تتجاوز سرعة واحد ماخ، أي 1,224 كيلومتر في الساعة.