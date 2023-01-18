سفير السعودية لدى القاهرة: حريصون على زيادة استثماراتنا في مصر

توجه سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاجتماع المنعقد اليوم مع المستثمرين السعوديين؛ للاستماع إلى مطالبهم وخططهم.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إن «الاجتماع مثمر وبناء، ويليق بحجم العلاقات بين البلدين الشقيقين، ويوضح مدى حرص الحكومة المصرية على تلك الاستثمارات ودعمها وخدمتها، ومعالجة أية تحديات تواجهها، والبحث عن فرص استثمار جديدة في مختلف المجالات».



وأشار إلى عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء منذ 4 سنوات، مؤكدًا أن المسؤولين المصريين حريصون على الوقوف على أية تحديات تواجه بعض الاستثمارات، وحلها فورًا وبشكل آني.



وأوضح سفير المملكة، أن الاستثمارات السعودية التي تم استعراضها اليوم، تضم مجالات مختلفة: العقاري، والصناعي، والزراعي، والصحي، قائلًا إن الرياض حريصة على زيادة استثماراتها بالمجالات المتاحة.



وأضاف: «العمل جارٍ على إزالة المعوقات وحل التحديات التي تواجه الاستثمارات القائمة، واللقاءات متواصلة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، فهي لا تقتصر فقط على رئيس الوزراء».



وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مستثمرين سعوديين في قطاعات مختلفة بالسوق المصرية؛ للاستماع إلى مطالبهم وخططهم للاستثمار في مصر، وحل مشكلاتهم.