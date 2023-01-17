رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أزلية العلاقات مع تركيا

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التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه مساء اليوم الاثنين رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، بحضور مدير المخابرات العامة، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وأكد البرهان خلال اللقاء متانة وازلية العلاقات بين السودان وتركيا ،وأن السودان يتطلع الي تطويرها في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين،بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا).

وأشار البرهان إلى أن زيارة رئيس المخابرات التركية تصب في إطار حرص البلدين على تطوير علاقات التعاون بينهما.

من جانبه أمن رئيس المخابرات التركي علي متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن الزيارة كانت مثمرة وحققت أهدافها فيما يلي التعاون والتنسيق بين السودان وتركيا في القضايا ذات الاهتمام المشترك .

كان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني ، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلتقى بمكتبه اليوم الاثنين ، فيدان.

وقال دقلو إن العلاقات مع تركيا استراتيجية وأزلية، وإن السودان يوليها اهتماماً خاصاً، داعياً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد رئيس المخابرات التركية، اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بالسودان في المجالات كافة، معلناً دعم تركيا للاتفاق الإطاري، والجهود التي تحقق الاستقرار في السودان، معلناً استعداد بلاده لمساعدة السودان، بما يحقق الاستقرار في البلاد.

كان البرهان قد زار تركيا في شهر آب/أغسطس عام . 2021

وشهدت الزيارة توقيع السودان وتركيا على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات الطاقة والدفاع والمالية والإعلام.

وأعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، خلال الزيارة أن السودان قام بتخصيص 100 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، لزراعتها من جانب تركيا .