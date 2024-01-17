كاتب إسرائيلي: محامو تل أبيب بلاهاي يحطمون الرقم القياسي في الكذب

اعتبر الكاتب الإسرائيلي، مايكل بريزون، اليوم الأربعاء، أن طاقم الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية حطم كل الأرقام القياسية الممكنة فيما يتعلق "بالبراءة المزعومة" من الاتهامات الموجهة إلى إسرائيل إزاء حربها في غزة.

*رقم قياسي في الكذب

وأشار بريزون، في مقال بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أنه "لو تمكن أحد المحامين الإسرائيليين من توصيل جهاز كشف الكذب أثناء خطاباتهم، لانهارت شبكة الكهرباء في لاهاي"، موضحاً أنه "في خطاباتهم، حطم المحامون الإسرائيليون كل الأرقام القياسية الممكنة فيما يتعلق بالبراءة المزعومة"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

واعتبر مايكل أنه "كان من حسن حظ إسرائيل أن جنوب أفريقيا اختارت اتهامها على وجه التحديد بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهي جريمة يكاد يكون من المستحيل إثباتها في المحكمة."

وتابع: "أو ربما لم يكن الحظ، بل الضرورة، ففي نهاية المطاف، كانت هذه هي الطريقة الوحيدة لإجبار إسرائيل على المثول على وجه السرعة أمام محكمة العدل الدولية، على أمل أن تصدر المحكمة بعض الأوامر المؤقتة ذات التأثير."

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أنه "ومرة أخرى، تدخل الحظ لصالح إسرائيل حيث اختارت جنوب أفريقيا، رغم أن السبب غير واضح، التركيز بشكل شبه كامل على ما يحدث في غزة بدلاً عن الحديث عما يحدث في جميع الأراضي المحتلة، غزة والضفة الغربية والقدس. ففي نهاية المطاف، نحن نتحدث عن أمة واحدة يُداس أفرادها تحت أحذية المحتل نفسه."

وأشار إلى أنه "في 19 فبراير القادم، ستجتمع محكمة العدل الدولية مرة أخرى لمناقشة إسرائيل".

وتواجه إسرائيل حالياً قضية "إبادة جماعية" رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر الماضي، بسبب أفعالها في غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية. ومع ذلك، تنفي تل أبيب تلك الاتهامات بزعم أنها تحاول فقط حماية شعبها.