حماس: ندير ملف تشكيل الحكومة مع إخواننا وأشقائنا من القوى والفصائل الفلسطينية

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن «سعي الإدارة الأمريكية وإصرارها على تسويق سياستها المتساوقة مع الأجندة الصهيونية، حول ما بعد الحرب على غزة، يعبر عن إفلاس سياسي وأخلاقي».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «هذا السعي الأمريكي دليل تورّط وشراكة حقيقية في حرب خاسرة ضد شعب فلسطين، ومحاولة يائسة لإدماج كيان مجرمٍ قاتلٍ للأطفال والنساء، في جسم الأمة والمنطقة».

وأكمل: «على الإدارة الأمريكية أن توفّر وقتها وجهدها في محاولات ثبت فشلها عبر التاريخ، فشعبنا الفلسطيني هو سيّد قراره على أرضه، والقادر على إدارة شئونه كافة، دفاعاً عن نفسه وأرضه وحقوقه ومقدساته».

وذكر أن «الهدوء والأمن والاستقرار في المنطقة، لا يمكن أن يأتي إلا عبر الوقف الفوري والنهائي للعدوان ضد شعب فلسطين، وإنهاء الاحتلال لأرضه ومقدساته، ومحاسبة قادته النازيين الجدد على جرائمهم في المحاكم الدولية، وتمكين الشعب من إقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة، وعاصمتها القدس».

واستطرد: «حول الحديث عن سعي أمريكا ودول غربية لتشكيل حكومة فلسطينية، فإننا نجدد التأكيد أن تشكيل حكومة فلسطينية وإدارة الوضع الفلسطيني هو شأن فلسطيني وطني.. نديره مع إخواننا وأشقائنا من القوى والفصائل الفلسطينية، ولا شأن لأمريكا أو غيرها به».