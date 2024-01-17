المزيد من السفن تعلن عدم صلاتها بإسرائيل في ظل استمرار الاضطرابات بالبحر الأحمر

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بدأت سفن الشحن إذاعة أنها ليست على صلة بإسرائيل في محاولة لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأرسلت 21 سفينة على الأقل إشارات تفيد بأنه ليست لها علاقة بإسرائيل أو أرسلت رسائل مماثلة، في بيانات تعقب السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء. وأغلبية تلك السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وهذه تمثل زيادة ملحوظة عن العام الماضي، في إشارة إلى أن قطاع الشحن البحري ينتابه قلقا متزايدا من الخطر الذي يواجه السفن التي تمر عبر الممر المائي الحيوي.

وتعرضت العاصمة صنعاء وعدة محافظات مؤخرا لهجوم أمريكي بريطاني بسلسلة من الغارات الجوية والهجمات الصاروخية.

وجاء ذلك ردا على عدة هجمات شنتها جماعة الحوثي على سفن شحن في المنطقة.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي، قام الحوثيون بهجمات متكررة على السفن التي لها علاقة بإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرا تشكيل تحالف عسكري دولي لحماية السفن في البحر الأحمر.

وتتجنب شركات ملاحة كبرى على نحو متزايد السير في البحر الأحمر حاليا.