أظهر بيرسي تاو، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، حزنه الشديد بعد الهزمية التي تلقاها منتخب بلاده أمام مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وانتصر منتخب مالي بنتيجة 2-0، أمام جنوب أفريقيا في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.
وقال تاو في تصريحات أبرزها موقع "iDiski Times": "هذه ليست البداية التي أردناها، إذا كنا سجلنا ركلة الجزاء كان من الممكن أن تغير المباراة، لكننا أهدرناها لذا تصعبت المباراة وفقدنا السيطرة عليها".
وأضاف: "لا زلت متأثرا بإهدار ركلة الجزاء وسأحاول تخطيها، لأنه لا يزال أمامنا مباراتان نلعبهما وسأحاول تسجيل هدفًا".
وأكمل: "أثق من قدراتنا على تحقيق الفوز رغم أن الأمر مؤلم".