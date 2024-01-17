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أظهر بيرسي تاو، لاعب منتخب جنوب أفريقيا، حزنه الشديد بعد الهزمية التي تلقاها منتخب بلاده أمام مالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وانتصر منتخب مالي بنتيجة 2-0، أمام جنوب أفريقيا في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال تاو في تصريحات أبرزها موقع "iDiski Times": "هذه ليست البداية التي أردناها، إذا كنا سجلنا ركلة الجزاء كان من الممكن أن تغير المباراة، لكننا أهدرناها لذا تصعبت المباراة وفقدنا السيطرة عليها".

وأضاف: "لا زلت متأثرا بإهدار ركلة الجزاء وسأحاول تخطيها، لأنه لا يزال أمامنا مباراتان نلعبهما وسأحاول تسجيل هدفًا".

وأكمل: "أثق من قدراتنا على تحقيق الفوز رغم أن الأمر مؤلم".