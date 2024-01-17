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أصدر أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، مرسومًا أميريًّا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد صباح السالم الصباح، والتي تضم 13 وزيرا.

وتضمّن المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية، تعيين فهد يوسف السعود الصباح نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة، وعبد الله علي عبد الله اليحيى وزيرا للخارجية.

وكان أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد عيّن الأسبوع الماضي، محمد صباح السالم الصباح رئيسا للوزراء.

وبذلك يكون محمد صباح السالم الصباح أول رئيس للوزراء في عهد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي تولى مقاليد البلاد في 20 ديسمبر الماضي، ليكون الأمير السابع عشر للبلاد.