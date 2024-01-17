جوردان أيو: سنقاتل من أجل الفوز على منتخب مصر

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أكد جوردان آيو نجم منتخب غانا، جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب المصري غدا الخميس في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الغاني في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للبطولة القارية، على ملعب (هوفويه بوانيه) بمدينة أبيدجان الإيفواري.

ويتقاسم منتخب مصر، وصيف النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع منتخب موزمبيق برصيد نقطة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما 1 / 1 في الجولة الأولى للمجموعة يوم الأحد الماضي.

في المقابل، يتواجد منتخب غانا، الذي يمتلك 4 ألقاب في أمم أفريقيا والساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1982، في ذيل الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته المباغتة 1 / 2 أمام الرأس الأخضر (المتصدر) برصيد 3 نقاط في الجولة الافتتاحية.

وقال آيو في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن منتخب بلاده جاهز لمواجهة مصر ويسعي لتحقيق الفوز لتدارك خسارة المباراة الماضية.

وأضاف:" لا أنكر صعوبة المواجهة مع مصر ولكن هناك حالة من التركيز الشديد لدي زملائه لتعويض خسارة المباراة الأولي أمام الرأس الأخضر".

كان منتخب الرأس الأخضر قد فجر يوم الأحد الماضي مفاجأة مدوية بالفوز على نظيره الغاني بنتيجة 2 / 1 في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.