رئيس وزراء فلسطين ينفي مزاعم الاحتلال أمام العدل الدولية: إسرائيل تتحمل المسئولية كاملة

نفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، ما زعمته إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من تعطيل السلطات المصرية نقل المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء: «التعطيل من جانب الاحتلال، إسرائيل تتحمل كامل المسئولية عن تعطيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة».

وتابع: «أن يتم توجيه اللائمة على مصر؛ كلام لا يقبله العالم، وأنا أعلم علم اليقين أن مصر سيكون لها الرد المناسب بهذا الموضوع».

وأشار إلى سيطرة الاحتلال على 5 معابر تطل على قطاع غزة، متسائلا: «هل يعقل بدلا أن نرسل المساعدات من رام الله إلى غزة في 100 دقيقة؛ نرسلها إلى الأردن ومنها إلى القاهرة ثم إلى مطار العريش ومنها إلى رفح؟».

وحمل حكومة الاحتلال المسئولية كاملة إزاء الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني من «القتل والتجويع والتعطيش ومنع إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني»، قائلا إن: «شاحنات الأمم المتحدة مليئة بالبضائع، ولا يسمح لها بالدخول».

وأشار إلى قطع وزير الطاقة الإسرائيلي إمدادات التيار الكهربائي وخدمات المياه عن قطاع غزة، قائلا: «على إسرائيل وقف سياسة التجويع والتعطيش ضد الشعب الفلسطيني».