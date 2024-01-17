منسقة أممية: سندخل أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة

أعلنت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار، سيجارد كاخ، اليوم الأربعاء، أنها ستعمل على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

ووفق قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، "وصلت كاخ اليوم إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء لمراقبة العراقيل والمعوقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، ومنعه لدخول الشاحنات التي تحمل آلاف الأطنان الغذائية المفترض وصولها لأهالي قطاع غزة".

وثمنت كاخ، الدور المصري في استقبال وتجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدة ضرورة وقف إطلاق النار.

ووجهت كاخ كل التقدير لجمعية الهلال الأحمر المصري للجهد الكبير في تجهيز هذا الكم من المساعدات وتسهيل تدفقها إلى قطاع غزة.

وحسب القناة، أجرت المنسقة الأممية لقاءً مع محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، وتفقدت مخازن المساعدات في مطار العريش، واستمعت لشرح تفصيلي لدور الهلال الأحمر المصري في تجهيز وإنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة.