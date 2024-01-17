رسالة من بن غفير لـ نتنياهو: كفى انسياقا خلف جانتس

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالتوقف عن محاولة تجنب تحمل المسئولية فيما يخص السماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل السلطات الأمنية الإسرائيلية.



وأعطى نتنياهو، الأربعاء، موافقته للسماح لشحنة أدوية موجهة للمدنيين في غزة والمحتجزين لدى حماس، بالدخول إلى القطاع دون فحصها أولا من قبل إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت».



ومن المتوقع أن تدخل الشحنة القادمة من قطر إلى غزة في وقت لاحق من الأربعاء. وستكون هذه أول شحنة تدخل القطاع من دون أن تفتشها إسرائيل أولا منذ بداية الحرب، بحسب ما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».



وتوصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق الثلاثاء، يقضي بإدخال مساعدات إنسانية إلى المدنيين وأدوية للإسرائيليين المحتجزين في القطاع، حسبما أعلنت وزارة الخارجية القطرية، التي قادت الوساطة بين الطرفين.



وتعليقا على ذلك، قال بن غفير في رسالة لنتنياهو: «سيدي رئيس الوزراء، كفى انسياقا خلف (بيني) جانتس».



وأضاف: «ربما تكون ترتيبات التفتيش الفني من مسئولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، ولكن من مسئولية الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التأكد من أن الشاحنات التي من المفترض أن تحمل الأدوية للمختطفين لا تحمل أيضا ذخيرة ومعدات لحماس».



وتابع: «إذا لم يتم إحضار الشاحنات وتفتيشها، فما عليك سوى إصدار تعليمات إلى الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن بعدم السماح بإدخالها دون تفتيش».



وختم بن غفير رسالته بالقول: «هذا بالتأكيد ضمن مسئوليتك وسلطتك. أدوية للمختطفين - بالتأكيد. أكسجين لحماس لمواصلة القتال - هذا جنون».