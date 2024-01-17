بلينكن: أي سلطة فلسطينية لا تجد دعمًا من إسرائيل لن تقدم متطلبات الشراكة بينهما

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن أي سلطة فلسطينية لا تجد دعمًا من إسرائيل لن تستطيع تقديم ما يتطلبه الأمر للشراكة بين الطرفين.



وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن التحدي في الفترة الحالية هو مدى استعداد المجتمع الإسرائيلي للتعاون لتحقيق رؤية جديدة مع المنطقة وشعوبها، كما نقلت عنه قناة الجزيرة.



وشدد على أنه يجب ضمان عيش الإسرائيليين بسلام وأنه لا يمكن تكرار ما حدث في 7 أكتوبر، في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفّذتها المقاومة الفلسطينية.



وأشار إلى أنّ الدول العربية وواشنطن تعتقدان بأن إسرائيل أو المنطقة لن تنعما بالسلام والاستقرار والأمن لحين حل هذه القضية.