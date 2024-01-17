تامر أمين يوجه رسالة إلى الوزراء والمحافظين: صدقوا المواطنين ومتسمعوش للتقارير

ثمن الإعلامي تامر أمين، توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الوزراء والمحافظين خلال اجتماع الحكومة اليوم، بالنزول إلى الشارع وتفقد مواقع العمل والإنتاج والاحتكاك بالناس، والاضطلاع على الأوضاع الحقيقية من خلال الرؤية والواقع وليس التقارير والورق.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء: «هذا الكلام عين الصواب، بُح صوتي في الحديث عنه منذ ما يزيد عن 20 عامًا، فالمسئول حتى يصبح مسئولًا لازم يعرف ويشوف ويحس».

وقال إن الوزراء المسئولين عن الوزارات الخدمية كالنقل والمواصلات والتموين، يجب أن يجروا جولات ميدانية بصورة مستمرة، قائلًا إن «وزير التموين يجب أن يعلم سبب شكوى الناس وهل السلع متاحة في المحال التجارية أم لا».

واستطرد: «التقارير لا عيون لها، لكن الوزير والمسئول لهم عيون، ولازم ينزل ويراقب ويتابع ويسمع شكوى واقتراحات الناس.. صاحب المشكلة أدرى شخص بها، انزل واسمعها منه».

ووجه رسالة إلى الوزراء والمحافظين: «المثل يقول صدق العليل ولا تصدق التحاليل، صدقوا المواطنين ومتسمعوش للتقارير، التواصل مع الشارع أهم عوامل نجاح الحكومة».

وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة.

وشدد مدبولي، خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف زيارات الوزراء لمواقع العمل والإنتاج؛ لإلقاء الضوء على المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مشروعات القطاع الخاص، والعمل على حل أية مشكلات وإزالتها، ومواجهة أية تحديات تطرأ في هذا الشأن.