السيسي يحذر: استمرار الحرب الجارية بقطاع غزة يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أن استمرار الحرب الجارية بقطاع غزة يفتح المجال أمام اتساع دائرة الصراع، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أهمية قيام المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.



واستعرض الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة في قطاع غزة، واستمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسئوليتها تجاه أشقائها الفلسطينيين.



وأعرب رئيس الوزراء الهولندي، عن التقدير للدور المصري الساعي للتهدئة وحماية المدنيين وإجلاء الرعايا الأجانب والمصابين من القطاع، مؤكداً دعم بلاده للجهود المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة.



وشدد على الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يضمن استعادة الاستقرار في المنطقة.