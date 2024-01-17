انطلاق 22 بالون طائر لعدد 440 سائحا في سماء الأقصر

تمتع ما يقرب من 440 سائحا من مختلف دول العالم برحلات بالون طائر في سماء الأقصر، اليوم الأربعاء، لمشاهدة جمال المدينة التاريخية وآثارها الفرعونية ونهر النيل من ارتفاعات عالية، وذلك ضمن إجراءات صحية وسلامة مشددة.



وقال مصدر مسئول في اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، لـ"الشروق"، إنه تم إقلاع 22 رحلة بالون من مدينة القرنة بالبر الغربي صباح اليوم، حملت 440 سائحًا من مختلف الجنسيات، وعبروا عن سعادتهم بتجربة البالون الطائر والتقاط صور مميزة للمناظر الخلابة.



وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية، مثل تعقيم البالونات وفحص درجة حرارة السائحين واستخدام المعقمات والكمامات، والالتزام بالعدد المحدد للركاب في كل رحلة وفقًا لتعليمات سلطات الطيران.



وقال المصدر إن رحلات البالون الطائر انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم قبل ظهور أشعة الشمس، وتم الاستعداد للبالون والتأكد من سلامتها قبل أن يصعد السائحون إليه، حتى ارتفع إلى مئات الأمتار في الهواء، وتمكن السائحين من خلاله من الاستمتاع بالمناظر الرائعة للمدينة والنيل من الأعلى في تجربة فريدة من نوعها.