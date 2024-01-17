رئيس الوزراء الفلسطيني: حكومة الاحتلال تريد تدمير كل الحلول الممكنة لحل الدولتين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسية قتل الشعب الفلسطيني والتهجير القسري؛ بهدف تدمير كل الحلول الممكنة لحل الدولتين، معقبا: «نحن صامدون مهما فعلت إسرائيل؛ لن تهز من صمود شعبنا».

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن استراتيجية حكومة الاحتلال ترمي إلى «عزل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية ودفع القطاع نحو حضن مصر»، لافتا إلى تعمد الاحتلال تفتيت جغرافيا الضفة الغربية إلى مناطق منعزلة.

وأشار إلى عودة القضية الفلسطينية مجددا إلى صدارة المشهد السياسي الدولي والإقليمي في أعقاب العدوان على قطاع غزة، موضحا أن العالم أجمع يطالب بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال بإقامة دولة فلسطينية مستقلة بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته إزاء تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة؛ بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على جميع الأراضي المحتلة عام 1967، قائلا: «حل الدولتين لا يزال ممكنا، ولكن يجري تدميره من الحكومة الإسرائيلية، وعلينا اللجوء إلى الأفق والمسار السياسي من إخلاء جميع الأراضي الفلسطينية من المستعمر، وأن ننهي مرة واحدة هذا الصراع إلى الأبد على أساس الشرعية الدولية».