تايلاند تسعى لجذب 35 مليون سائح خلال العام الجاري

تسعى تايلاند لجذب 35 مليون سائح هذا العام؛ لتقترب من المستوى الذي سجلته قبل جائحة كورونا وهو 40 مليون زائر، وذلك من خلال الحملات الدعائية لتمديد فترة إقامة الزوار والمهرجانات التي تقام على مدار العام.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن وزيرة السياحة والرياضة سوداوان وانجسوفاكيكوسول قالت اليوم الأربعاء إنه من المتوقع أن تبلغ إيرادات السياحة 3 تريليون بات (الدولار نحو 45 بات) من السياحة الداخلية والخارجية خلال عام 2024.

ومن المتوقع أن يتراوح دخل السياحة الخارجية ما بين 1.8 و1.9 تريليون بات.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تنظيم إقامة فعاليات ومهرجانات خلال العام لتحقيق الهدف السنوي.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يبلغ عدد السائحين الصينيين 8 ملايين هذا العام.