يختتم منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا لمواجهة غانا في كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب منتخبنا الوطني مع غانا مساء الغد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة واحدة من اللقاءين المقبلين في الجولتين الثانية والثالثة مع غانا والرأس الأخضر على الترتيب لحسم التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة القارية.

وفي حالة الفوز في المباراتين المقبلتين فإن منتخب مصر سيصعد متصدرا للمجموعة، أما في حالة خسارة الفراعنة في اللقاءين المقبلين، أو التعادل فيهما، أو التعادل في لقاء وخسارة الآخر، فإن الخروج المبكر من دور المجموعات سيكون مصير المنتخب الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا عبر تاريخه بـ 7 ألقاب.