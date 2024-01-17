قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن سلطات الاحتلال تقتطع 600 مليون شيكل من ‏مستحقات السلطة الفلسطينية منذ أكتوبر العام الماضي، موضحا أن المبلغ يعادل 200 مليون ‏دولار.‏

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع ‏عبر شاشة «‏ON E‏» مساء الثلاثاء، إلى جمع دولة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية نيابة ‏عن السلطة الفلسطينية، موضحا أنها تقدر بمليار شيكل شهريا.‏

ولفت إلى تبرير ذلك تحت حجة استخدام السلطة الفلسطينية الأموال في مساعدة قطاع غزة، ‏موضحا أن السلطة تتولى مسئولية دفع فاتورة المياه والكهرباء عن قطاع غزة لحكومة ‏الاحتلال، إضافة إلى دفع 81 ألف راتب بين عسكريين ومدنيين ومعاشات.‏

وأضاف أن السلطة الفلسطينية تنفق قرابة 140 مليون دولار بواقع 1.7 مليار دولار سنويا ‏على قطاع غزة بمعدل 35% من ميزانية السلطة السنوية، موضحا أن قرار مصادرة أموال ‏الضرائب الفلسطينية هو قرار سياسي بالدرجة الأولى وليس ماليا.‏

وتابع: «إسرائيل تشن علينا 4 حروب، حرب على مصادرة الأراضي بالضفة الغربية، وحرب ‏على المواطن الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة، وحرب على أموال السلطة، والرابعة على ‏تزوير روايتنا أمام العالم وكأننا نحن المعتدون عليها وهي الضحية، ولكن الحقيقة إسرائيل هي ‏الدولة المجرمة ونحن الضحايا».‏

وأوضح أن حكومة نتنياهو تستهدف «هدم السلطة الوطنية الفلسطينية» باعتبارها نواة الدولة ‏الفلسطينية التي تعترف بها 142 دولة حول العالم.‏