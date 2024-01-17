قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، إن سلطات الاحتلال تقتطع 600 مليون شيكل من مستحقات السلطة الفلسطينية منذ أكتوبر العام الماضي، موضحا أن المبلغ يعادل 200 مليون دولار.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى جمع دولة الاحتلال أموال الضرائب الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحا أنها تقدر بمليار شيكل شهريا.
ولفت إلى تبرير ذلك تحت حجة استخدام السلطة الفلسطينية الأموال في مساعدة قطاع غزة، موضحا أن السلطة تتولى مسئولية دفع فاتورة المياه والكهرباء عن قطاع غزة لحكومة الاحتلال، إضافة إلى دفع 81 ألف راتب بين عسكريين ومدنيين ومعاشات.
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تنفق قرابة 140 مليون دولار بواقع 1.7 مليار دولار سنويا على قطاع غزة بمعدل 35% من ميزانية السلطة السنوية، موضحا أن قرار مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية هو قرار سياسي بالدرجة الأولى وليس ماليا.
وتابع: «إسرائيل تشن علينا 4 حروب، حرب على مصادرة الأراضي بالضفة الغربية، وحرب على المواطن الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة، وحرب على أموال السلطة، والرابعة على تزوير روايتنا أمام العالم وكأننا نحن المعتدون عليها وهي الضحية، ولكن الحقيقة إسرائيل هي الدولة المجرمة ونحن الضحايا».
وأوضح أن حكومة نتنياهو تستهدف «هدم السلطة الوطنية الفلسطينية» باعتبارها نواة الدولة الفلسطينية التي تعترف بها 142 دولة حول العالم.