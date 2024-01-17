ماكرون يرجح التوصل إلى اتفاق بشأن دعم أوكرانيا

رجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن دعم أوكرانيا، على غرار الاتفاق الذي وقعته المملكة المتحدة مع البلاد قبل بضعة أيام.

وسيتوجه ماكرون إلى أوكرانيا في فبراير لمناقشة اقتراح، حسبما قال ماكرون في باريس مساء الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، ستواصل فرنسا دعم أوكرانيا عسكريا، من خلال تسليم 40 صاروخا إضافيا من طراز سكالب، ومئات القنابل ومدافع هاوتزر طراز "سيزار".

وقال إنه يجب عدم السماح لروسيا بالفوز في الحرب التي شنت ضد أوكرانيا.

وتم توقيع الاتفاق بين المملكة المتحدة وأوكرانيا يوم الجمعة الماضي خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف. وينص على أن لندن ستدعم كييف الآن، ولكن أيضا في النزاعات المستقبلية مع موسكو.

وينطوي هذا على مساعدة عسكرية سريعة وطويلة الأجل، وليس نشر جنود بريطانيين. وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي منذ ما يقرب من عامين بدعم غربي.