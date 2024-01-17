 بلينكن: الدول العربية لن تشارك في إعادة إعمار غزة إذا تمت تسويتها بالأرض مجددا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بلينكن: الدول العربية لن تشارك في إعادة إعمار غزة إذا تمت تسويتها بالأرض مجددا

وكالات
نشر في: الأربعاء 17 يناير 2024 - 11:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 يناير 2024 - 11:14 ص

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أهمية إقامة دولة فلسطينية من أجل التوصل لأي تسوية إقليمية.

وقال بلينكن في تصريحات تلفزيونية، على هامش منتدى «دافوس»، إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني سيُسوى بالأرض مجددا في بضعة أعوام، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: «كانت هناك معادلة جديدة في الشرق الأوسط، وجيران إسرائيل العرب والمسلمين كانوا مستعدين بمقتضى هذه المعادلة لدمج إسرائيل في المنطقة، لكنهم كانوا ملتزمين بالقدر ذاته بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية».

وأكد أنّ الدول العربية وواشنطن تعتقدان بأن إسرائيل أو المنطقة لن تنعما بالسلام والاستقرار والأمن لحين حل هذه القضية.

وتابع: «أنتم الآن في وضع تبدي فيه دول عربية منها السعودية، مجددا الاستعداد للقيام بأمور تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل. وهذا يفتح باب مستقبل مختلف تماما، مستقبل أكثر أمنا».


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